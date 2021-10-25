«Уважайте легенд! Когда ими станете – смысл поймете!» Плющенко ответил на картинку команды Тутберидзе об уважении к возрасту

Двукратный олимпийский чемпион отреагировал на шутку команды о надбавках фигуристкам за возраст.

Ранее в инстаграме команды Тутберидзе появилась картинка, посвященная тому, что важно уступать место в общественном транспорте пожилым людям.

Тренер Александр Жулин заявил, что в фигурном катании, возможно, следует ставить дополнительные оценки за возраст фигуристок. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала предложение Жулина.

Плющенко опубликовал ту же картинку, что и команда Тутберидзе, но добавил надпись:

«Уважайте легенд! Когда ими станете – смысл поймете! 😎» – говорится в сторис.