Карпин о давлении: «Тебя могут смешать с говном, это жизнь. Не знаю тренера, закончившего, потому что он умер. Тогда говорили бы только хорошее»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о давлении публики на тренера национальной команды.

– Сергей Балахнин сказал, что каждого предыдущего тренера сборной России по итогам их работы смешивали с неприятной субстанцией. Когда вы соглашались на эту работу, было время, чтобы обдумать в том числе и этот фактор?

– Мне не нужно было время для этого. Все это понятно и так.

Я не знаю ни одного тренера, который бы закончил тренировать, потому что он умер. Тогда, наверное, говорили бы только хорошее. А так – да, тренеров увольняют, их смешивают после этого с субстанцией.

Это жизнь, тебя могут смешать с говном, это так. Все тренеры когда-то начинают тренировать и когда-то заканчивают. Как правило, заканчивают тренировать из-за неудачных результатов.

– Разные масштабы. Одно дело провалиться, условно, в «Ростове» или даже в «Спартаке», и другое дело – в сборной, когда начнется ад по всем федеральным каналам.

– У меня было время, чтобы все это обдумать, но, повторюсь, это априори понятно, для этого не нужно сидеть и думать. За полсекунды ясно. Как и разница между недовольством 5 человек и 100 миллионов. Если кого-то это остановит, то лучше не заниматься этой работой.

– Вы совсем не боитесь этого?

– Я боюсь, что мои дети заболеют, что с моими близкими что-то случится, вот этого я боюсь. А то, про что спросили вы, – это работа.

– Сейчас вы чувствуете поддержку людей? Что аудитория на вашей стороне и доверяет вашим решениям?

– Ну да, в большинстве случаев – да. Я не могу сказать, что это помогает или не помогает. Это данность, тоже часть работы, – сказал Карпин.