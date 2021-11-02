«Добро пожаловать домой». «Барселона» объявила о назначении Хави, контракт – до 2024 года

Бывший полузащитник «Барселоны» стал главным тренером команды.

Как сообщает пресс-служба каталонцев, контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.

«Добро пожаловать домой», – сказано в сообщении сине-гранатовых.

Ожидается, что Хави прилетит в Барселону на этих выходных, а в понедельник, 8 ноября, состоится его презентация в качестве главного тренера команды.

Испанец покинул катарский , который он тренировал с 2019 года.

Хави провел в «Барсе» большую часть профессиональной карьеры. Он сыграл за команду 767 матчей и долгое время был рекордсменом по этому показателю (затем его обошел Лионель Месси, отыгравший 778 игр. За это время Хави выиграл с «Барсой» 25 трофеев.

28 октября «Барселона» уволила Роналда Кумана после поражения от «Райо Вальекано» (0:1). Временно обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан из «Барселоны Б».

Команда, набрав 16 очков в 11 матчах, занимает 9-е место в таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов «блауграна» с 6 очками после 4 туров занимает 2-е место в группе.

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