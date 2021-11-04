Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Россия – США. Самсонова играет со Стивенс, Павлюченкова встретится с Коллинс

В пятницу сборная России сыграет с командой США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
До 2020 года главный турнир женских национальных сборных носил название Кубок Федерации, но в сентябре его переименовали в честь экс-первой ракетки мира Билли Джин Кинг.
Кубок Билли Джин Кинг
Прага, Чехия
1 – 6 ноября 2021
Крытые корты, хард
1/2 финала
Россия – США
Людмила Самсонова – Слоун Стивенс – игра началась
Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинс
Дарья Касаткина/ Вероника Кудерметова – Кэролайн Доулхайд/ Коко Вандевей
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Австралия – Швейцария