Кубок Билли Джин Кинг. 1/2 финала. Россия – США. Самсонова играет со Стивенс, Павлюченкова встретится с Коллинс

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В пятницу сборная России сыграет с командой США в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

До 2020 года главный турнир женских национальных сборных носил название Кубок Федерации, но в сентябре его переименовали в честь экс-первой ракетки мира Билли Джин Кинг.

Результаты первого дня

Результаты второго дня

Результаты третьего дня

Результаты четвертого дня

Кубок Билли Джин Кинг

Прага, Чехия

1 – 6 ноября 2021

Крытые корты, хард

1/2 финала

Россия – США

 

Людмила Самсонова – Слоун Стивенс – игра началась

Анастасия Павлюченкова – Даниэль Коллинс

Дарья Касаткина/ Вероника Кудерметова – Кэролайн Доулхайд/ Коко Вандевей

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Австралия – Швейцария

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