НБА. «Вашингтон» примет «Мемфис», «Милуоки» – «Нью-Йорк» и другие матчи

В пятницу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

Брэдли Била примет на своей арене Джа Морэнта. Действующий чемпион встретится дома с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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