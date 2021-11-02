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    НБА. «Вашингтон» примет «Мемфис», «Милуоки» – «Нью-Йорк» и другие матчи

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    В пятницу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.

    «Вашингтон» Брэдли Била примет на своей арене «Мемфис» Джа Морэнта. Действующий чемпион «Милуоки» встретится дома с «Нью-Йорком».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Мемфис
    Дата проведения
    6 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Детройт – Бруклин
    Дата проведения
    6 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Орландо – Сан-Антонио
    Дата проведения
    6 ноября, 02.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Нью-Йорк
    Дата проведения
    6 ноября, 02.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Торонто – Кливленд
    Дата проведения
    6 ноября, 02.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Клипперс
    Дата проведения
    6 ноября, 03.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Сакраменто – Шарлотт
    Дата проведения
    6 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    6 ноября, 05.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Индиана
    Дата проведения
    6 ноября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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