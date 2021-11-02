НБА. «Вашингтон» примет «Мемфис», «Милуоки» – «Нью-Йорк» и другие матчи

В пятницу, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся девять матчей.
«Вашингтон» Брэдли Била примет на своей арене «Мемфис» Джа Морэнта. Действующий чемпион «Милуоки» встретится дома с «Нью-Йорком».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 6 ноября, 02.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 6 ноября, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 05.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 6 ноября, 05.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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