Гран-при Италии. Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон, Хаббелл и Донохью покажут ритм-танцы

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Сегодня стартует Гран-при Италии по фигурному катанию. Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала

Первая разминка

1. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия)

2. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай)

3. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)

4. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)

5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)

Вторая разминка

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)

8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 19.58

9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 20.05

10. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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