Гран-при Италии. Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон, Хаббелл и Донохью покажут ритм-танцы

Сегодня стартует Гран-при Италии по фигурному катанию. Танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 19.00 по московскому времени, прямая трансляция – официальный сайт Первого канала
Первая разминка
1. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия)
2. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай)
3. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция)
4. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия)
5. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада)
Вторая разминка
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
7. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай)
8. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 19.58
9. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 20.05
10. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон