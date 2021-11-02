Фанаты «Вест Хэма» оскорбляли пассажира в самолете, распевая о пенисах евреев. Клуб хочет пожизненно забанить их

Фанаты «Вест Хэма» оскорбили одного из пассажиров рейса, направлявшегося в Бельгию, где «молотобойцы» играли с «Генком» в Лиге Европы (2:2).
В соцсетях распространилось видео, на котором болельщики распевают антисемитские песни в адрес ортодоксального еврея. В частности, в песне упоминаются пенисы евреев.
«Вест Хэм» осудил фанатов за их поведение.
«Вест Хэм потрясен видео, которое распространяется в социальных сетях, и осуждает поведение причастных лиц. Мы общаемся с авиакомпанией и соответствующими органами для идентификации фанатов.
Наша позиция однозначна – мы абсолютно нетерпимы к любой форме дискриминации. Всем идентифицированным лицам будет вынесен бессрочный бан.
Равенство, разнообразие и инклюзивность лежат в основе ценностей нашего клуба, и мы не приветствуем людей, которые не разделяют эти ценности», – заявили в лондонском клубе.