Фанаты «Вест Хэма» оскорбляли пассажира в самолете, распевая о пенисах евреев. Клуб хочет пожизненно забанить их

Фанаты «Вест Хэма» оскорбили одного из пассажиров рейса, направлявшегося в Бельгию, где «молотобойцы» играли с в (2:2).

В соцсетях распространилось видео, на котором болельщики распевают антисемитские песни в адрес ортодоксального еврея. В частности, в песне упоминаются пенисы евреев.

осудил фанатов за их поведение.

«Вест Хэм потрясен видео, которое распространяется в социальных сетях, и осуждает поведение причастных лиц. Мы общаемся с авиакомпанией и соответствующими органами для идентификации фанатов.

Наша позиция однозначна – мы абсолютно нетерпимы к любой форме дискриминации. Всем идентифицированным лицам будет вынесен бессрочный бан.

Равенство, разнообразие и инклюзивность лежат в основе ценностей нашего клуба, и мы не приветствуем людей, которые не разделяют эти ценности», – заявили в лондонском клубе.