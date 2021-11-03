«Медолям». Евгения Медведева набрала миллион подписчиков в инстаграме

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева достигла отметки в один миллион подписчиков в инстаграме.

Спортсменка, которая также является двукратным призером Олимпиады-2018, сейчас выступает в шоу «Ледниковый период» в паре с тиктокером Даней Милохиным.

«Скоро медолям 🐻🍋», – написала Медведева в сторис незадолго до миллионной подписки.

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