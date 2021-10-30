Россиянку Наталью Кузьмину не допустят на выборы председателя технического комитета FIG

Теги художественная гимнастика FIG Олимпиада-2020 Наталья Кузьмина Дина Аверина Линой Ашрам Гимнастика

Россиянку Наталью Кузьмину не допустят на выборы председателя технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

На Олимпийских играх-2020 техком, возглавляемый Кузьминой, не нашел нарушений работы судей в личном многоборье, где победу одержала израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй. 

В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов. Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд, который постановил предварительно восстановить ее кандидатуру. 

«Прошло заседание дисциплинарной комиссии Международной федерации гимнастики. Просьба Кузьминой по восстановлению в правах на выборы отклонена», – сказал источник.

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