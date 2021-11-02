«Барса» и Хави заплатят «Аль-Садду» по 2,5 млн евро. Переговоры завершены

и Хави выплатят отступные за тренера «Аль-Садду» в равных долях.

Как пишет Mundo Deportivo, катарский клуб получит 5 миллионов евро после ухода Хави в «Барсу». Тренер и клуб заплатят по 2,5 млн евро.

Переговоры с «Аль-Саддом» завершены. В скором времени сине-гранатовые объявят о назначении Хави.

Сегодня испанец попрощался с игроками и сотрудниками , сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Аль-Садд» сообщил, что Хави возглавит «Барселону», а каталонцы выплатят 5 млн евро. Позднее сине-гранатовые опровергли это заявление.

Затем появилась информация о том, что Хави возьмет всю сумму отступных на себя.

Хави вернулся в «Барсу», чтобы стать наследником Кройффа и Гвардиолы. У него есть из кого строить команду