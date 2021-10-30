Кокорин не сыграет с «Ювентусом». Он намерен вернуться к матчу с «Миланом»

Нападающий «Фиорентины» из-за травмы пропустит матч 12-го тура Серии А против .

По данным Viola News, сегодня футболист даже не тренировался в общей группе. Россиянин вряд ли попадет в заявку «Фиорентины» на игру с «Юве».

Кокорин нацелен вернуться на поле к матчу 13-го тура итальянского чемпионата против , который состоится после паузы на матчи сборных.

Таким образом, Александр пропустит 5-й матч «Фиорентины» подряд. В прошлый раз он выходил на поле месяц назад – 3 октября Кокорин сыграл 14 минут в матче с «Наполи» (1:2).

Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.