Кокорин не сыграет с «Ювентусом». Он намерен вернуться к матчу с «Миланом»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин из-за травмы пропустит матч 12-го тура Серии А против «Ювентуса».
По данным Viola News, сегодня футболист даже не тренировался в общей группе. Россиянин вряд ли попадет в заявку «Фиорентины» на игру с «Юве».
Кокорин нацелен вернуться на поле к матчу 13-го тура итальянского чемпионата против «Милана», который состоится после паузы на матчи сборных.
Таким образом, Александр пропустит 5-й матч «Фиорентины» подряд. В прошлый раз он выходил на поле месяц назад – 3 октября Кокорин сыграл 14 минут в матче с «Наполи» (1:2).
Статистику 30-летнего нападающего можно изучить здесь.