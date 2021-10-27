Чикунова с юношеским мировым рекордом победила на 200 м брассом на чемпионате Европы, Колесников взял золото на 100 м на спине

Российская пловчиха Евгения Чикунова победила и установила юношеский мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате на Европы по плаванию на короткой воде в Казани.
Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров на спине. Егор Павлов взял бронзу на 200 м баттерфляем.
Плавание
Чемпионат Европы на короткой воде
Казань, Россия
Женщины
200 м, брасс
1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.16,88 (юношеский мировой рекорд)
2. Мария Темникова (Россия) – 2.18,45
3. Франческа Фанджио (Италия) – 2.19,69
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников (Россия) – 49,13
2. Роберт Глинцэ (Румыния) – 49,31
3. Апостолос Христу (Греция) – 49,87
200 м, баттерфляй
1. Альберто Раццетти (Италия) – 1.50,24
2. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.51,11
3. Егор Павлов (Россия) – 1.51,81