Чикунова с юношеским мировым рекордом победила на 200 м брассом на чемпионате Европы, Колесников взял золото на 100 м на спине

Российская пловчиха победила и установила юношеский мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на чемпионате на Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Климент Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров на спине. Егор Павлов взял бронзу на 200 м баттерфляем.

Плавание

Чемпионат Европы на короткой воде

Казань, Россия

Женщины

200 м, брасс

1. Евгения Чикунова (Россия) – 2.16,88 (юношеский мировой рекорд)

2. (Россия) – 2.18,45

3. Франческа Фанджио (Италия) – 2.19,69

Мужчины

100 м, спина

1. (Россия) – 49,13

2. Роберт Глинцэ (Румыния) – 49,31

3. Апостолос Христу (Греция) – 49,87

200 м, баттерфляй

1. Альберто Раццетти (Италия) – 1.50,24

2. Криштоф Милак (Венгрия) – 1.51,11

3. Егор Павлов (Россия) – 1.51,81