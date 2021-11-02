Хави: «Барса» – лучший клуб мира, а он не может играть вничью или проигрывать. Мои требования максимальны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался после назначения на пост.

«Мы будем работать на максимум. Все-таки мы «Барса» – лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Так что у меня будут максимальные требования.

Мы постараемся осчастливить игроков. Нужно упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень позитивно. Придется поработать, чтобы все получилось.

Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории «Барсы», но я хочу показать клубу свои идеи. И упорно работать, создавая команду.

Я думаю, это вопрос командной работы. Я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен.

Командная работа – это самое важное», – сказал Хави в аэропорту Дохи перед вылетом в Барселону.

Сейчас команда, набрав 16 очков в 11 матчах, занимает 9-е место в таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов «блауграна» с 6 очками после 4 туров занимает 2-е место в группе.

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