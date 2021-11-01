Месси посетил клинику в Мадриде. Его беспокоит задняя поверхность бедра, а не колено

Форвард накануне посетил клинику в Мадриде для прохождения планового лечения, рассчитанного на месяцы.

В течение нескольких часов аргентинец прошел два сеанса терапии задней поверхности левого бедра, которое беспокоит его со 2 сентября, когда он получил повреждение в матче отбора ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:1), сообщает As.

При этом у Месси, по данным источника, нет жалоб на колено.

Ранее в этой клинике проходили лечение некоторые игроки «ПСЖ», в частности, Неймар, а также футболисты Ла Лиги.

В игре с «Лиллем» (2:1) на прошлой неделе Месси был заменен в перерыве, в состав на матч с «Лейпцигом» (2:2) он не попал.

Месси вызван в сборную Аргентины на ноябрьские матчи. Сейчас Лео не играет из-за травмы