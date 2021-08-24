Россия выиграла ЧМ по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», победы «Барсы» и «МЮ», безумная гонка в «Формуле-1» и другие новости утра

1. Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу! В финале наша команда победила Японию (5:2). Россия стала чемпионом мира уже в третий раз. Артур Папоротный по итогам турнира получил «Серебряный мяч».

Конечно же, от такого всех переполняют эмоции: тренер сборной Михаил Лихачев после колоссальной работы испытывает безумное счастье, а президент ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший в Москве турнир лучшим в истории.

2. «Тоттенхэм» возглавил таблицу чемпионата Англии благодаря победе над «Уотфордом» (1:0). При этом впервые в истории «шпоры» лидируют в тот момент, когда их заклятые соперники из «Арсенала» идут последними. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0) благодаря голу Гринвуда и идет 3-м в АПЛ. Благодаря этой победе манкунианцы побили рекорд «Арсенала», не проиграв в 28 выездных матчах лиги подряд. Правда, в «Вулвс» считают, что гол был забит не без нарушения правил.

«Барселона» с трудом обыграла «Хетафе» (2:1) благодаря голу Депая, показывающего отличную статистику в новом клубе. Тренер «блауграны» Роналд Куман в целом доволен игрой, но признает, что моментов было мало. «Атлетико» решил не отставать от лидеров Ла Лиги и сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2) благодаря курьезному автоголу Манди, забившему в свои ворота головой на 95-й минуте.

В чемпионате Италии «Милан» разгромил «Кальяри» (4:1) благодаря дублю Жиру, «Рома» разнесла «Салернитану» (4:0), «Наполи» обыграл «Дженоа» (2:1).

В немецкой Бундеслиге «Вольфсбург» победил «РБ Лейпциг» (1:0) и стал лидером чемпионата, «Унион» обыграл гладбахскую «Боруссию» (2:1).

3. Лионель Месси наконец-то дебютировал в «ПСЖ»: экс-игрок «Барсы» вышел на замену в матче с «Реймсом» (2:0). Правда, главной звездой игры стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Месси же за 31 минуту ни разу не пробил по воротам, зато пасовал почти безошибочно, да и соперников заставлял регулярно фолить. А после матча у Месси даже нашлось время сфотографироваться с сыном вратаря «Реймса». Другие результаты тура Лиги 1 – здесь.

4. Безумная гонка в «Формуле-1»: пилоты на Гран-при Бельгии провели лишь три круга за машиной безопасности из-за сильного дождя! В итоге протокол гонки составили по итогам одного круга: Ферстаппен победил, Расселл – второй (первый подиум пилота «Уильямса» в «Ф-1»), Хэмилтон – третий. Это самая короткая гонка в истории серии.

Никита Мазепин занял 17-е место, и россиянину должно быть особенно обидно: он показал лучший круг Гран-при, но из-за формирования протокола гонки по одному кругу лишился этого достижения.

5. Трансферные новости. «Спартак» объявил о трансфере Кофрие, защитник будет играть под 3-м номером. «Ростов» отдал Норманна в аренду «Норвичу» с правом выкупа за 15 млн фунтов.

«Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА. Ожидается, что английский клуб заплатит 21+4 млн фунтов. Сделка по переходу практически закрыта, хорват подписал предварительный контракт. Также ЦСКА отдаст Гайча в аренду с правом выкупа.

«Локомотив» близок к трансферу вингера «Утрехта» Керка, это подтвердили его агент и одноклубник. Переход Азмуна в «Лион» может сорваться, если «Зенит» не успеет найти замену, Винисиус из «Бенфики» – основная цель петербуржцев. «Спартак» отклонил предложение «Вест Хэма» об аренде Крала с опцией выкупа.

«Бавария» купит Забитцера у «Лейпцига» за 16 млн евро, трансфер согласовали. Мбаппе, которого хочет подписать «Реал», считает, что «ПСЖ» не держит слово: его обещали отпустить за 180 млн евро. «Ювентус» хочет вернуть Пьянича, «Барса» не рассчитывает на него и готова платить 50% зарплаты.

6. Стали известны полные составы групп на Олимпийских играх 2022 в Пекине: хоккейная сборная России сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией, для которой эта Олимпиада станет первой в истории. Также в играх будет участвовать сборная Латвии, а Беларусь, уступившая Словакии, на Олимпиаде не сыграет.

7. На отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Хорватия пустят более 20 тысяч зрителей. Верхние ярусы – только для вакцинированных и переболевших коронавирусом.

8. В пятый день Паралимпиады сборная России завоевала 12 медалей – в легкой атлетике, плавании, дзюдо, пауэрлифтинге и стрельбе из лука. Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд. Также мировой рекорд побил Дмитрий Черняев, занявший первое место в плавании на 100 м брассом. В медальном зачете наша сборная идет 4-й, лидирует Китай.

9. Пост «МЮ» о возвращении Роналду побил рекорд по лайкам для спортивных клубов в инстаграме.

10. Эвандер Кэйн обвинил жену в домашнем насилии. Хоккеист «Сан-Хосе» утверждает, что она била его кулаком по лицу.

11. «Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах. Клуб взял курс на семейные ценности и культурный досуг.

12. Умер экс-президент МОК Жак Рогге. При нем Сочи получил право проведения Олимпиады-2014.

13. На чемпионате мира по летнему биатлону Тамара Дербушева взяла бронзу в гонке преследования,третье место в преследовании занял и Ярослав Костюков. Медальный зачет турнира выиграла Чехия, Россия – вторая.

14. Алина Загитова забросила шайбу с передачи Романа Ротенберга в благотворительном матче СКА. Она вместе с Елизаветой Туктамышевой участвует в презентации клуба к сезону КХЛ.

Цитаты дня.

Тренер сборной Украины Петраков: «Не вызову игрока из РПЛ, примирения сейчас быть не может. Столько детей остались сиротами»

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Елагин о сборной: «Черчесова боготворили на ЧМ, а потом смешали с дерьмом. Так в России положено»

Маурисио Почеттино: «Месси еще далек от лучшей формы. Даже для такого игрока важен хороший дебют»

Зобнин о Евро-2020: «Прошло три месяца, я уже подзабыл. Понятно, что выступили неудачно»

Кофрие о целях: «Помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия»