Роман Ротенберг: «СКА – флагман российского хоккея на сегодня. Понимаем, насколько это большая ответственность»

Гендиректор СКА, глава штаба сборной России Роман Ротенберг поблагодарил болельщиков клуба из Санкт-Петербурга на сегодняшней презентации команды.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Огромное вам спасибо. Только благодаря вашей поддержке мы можем играть и стремиться к победам.

Хоккейный клуб СКА на сегодняшний день является флагманом российского хоккея. Для нас это очень важно. Мы понимаем, насколько это большая ответственность.

Те победы, которых мы достигли, появились благодаря нашей совместной работе на благо команды и поддержке болельщиков», – сказал Ротенберг.