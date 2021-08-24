Паралимпиада-2020, 29 августа, все медали дня: у России золото в толкании ядра, серебро и бронза в плавании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит пятый медальный день. Россиянин Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд.
Паралимпийские игры-2020 в Токио
29 августа
Все медали России
Легкая атлетика
Мужчины
Ядро, F40
1. Денис Гнездилов (Россия) – 11,16 (мировой рекорд)
2. Гарра Тнаяш (Ирак) – 11,15
3. Мигель Монтейро (Португалия) – 10,76
Плавание, 50 м, вольный стиль, S9
1. Симоне Барлаам (Италия) – 24,71
2. Денис Тарасов (Россия) – 0,28
3. Джамал Хилл (США) – 0,48
Дзюдо, до 100 кг, B2
1. Кристофер Скелли (Великобритания)
2. Бен Гудрич (США)
3. Анатолий Шевченко (Россия)
3. Шариф Халилов (Узбекистан)
Женщины
Пауэрлифтинг, до 79 кг, PWL
1. Босе Омолайо (Нигерия) – 141
2. Наталья Олейник (Украина) – 133
3. Вера Муратова (Россия) – 132
Плавание, 50 м, спина, S3
1. Арьола Трими (Италия) – 51,34
2. Элли Чаллис (Великобритания) – 3,77
3. Юлия Шишова (Россия) – 5,69