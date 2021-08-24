Паралимпиада-2020, 29 августа, все медали дня: у России золото в толкании ядра, серебро и бронза в плавании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит пятый медальный день. Россиянин Денис Гнездилов выиграл золото в толкании ядра, установив мировой рекорд.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

29 августа

Все медали России

Легкая атлетика

Мужчины

Ядро, F40

1. Денис Гнездилов (Россия) – 11,16 (мировой рекорд)

2. Гарра Тнаяш (Ирак) – 11,15

3. Мигель Монтейро (Португалия) – 10,76

Плавание, 50 м, вольный стиль, S9

1. Симоне Барлаам (Италия) – 24,71

2. Денис Тарасов (Россия) – 0,28

3. Джамал Хилл (США) – 0,48

Дзюдо, до 100 кг, B2

1. Кристофер Скелли (Великобритания)

2. Бен Гудрич (США)

3. Анатолий Шевченко (Россия)

3. Шариф Халилов (Узбекистан)

Женщины

Пауэрлифтинг, до 79 кг, PWL

1. Босе Омолайо (Нигерия) – 141

2. Наталья Олейник (Украина) – 133

3. Вера Муратова (Россия) – 132

Плавание, 50 м, спина, S3

1. Арьола Трими (Италия) – 51,34

2. Элли Чаллис (Великобритания) – 3,77

3. Юлия Шишова (Россия) – 5,69