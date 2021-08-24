Кауфриз о целях: «Помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия»

Защитник Максимилиано Кауфриз прокомментировал переход в «Спартак».
– Макс, добро пожаловать в «Спартак». Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?
– Просто отличные! Город, стадион, история клуба – все впечатляет. И я очень рад быть здесь.
– Что знаешь о «Спартаке»?
– Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.
– Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?
– Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут! – сказал Кауфриз.
Напомним, после шести туров «Спартак» набрал 7 очков и занимает 10-е место в РПЛ.