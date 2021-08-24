Кауфриз о целях: «Помочь «Спартаку» стать чемпионом в год своего столетия»

Защитник Максимилиано Кауфриз прокомментировал переход в .

– Макс, добро пожаловать в «Спартак». Каковы твои первые впечатления от нашего клуба и Москвы?

– Просто отличные! Город, стадион, история клуба – все впечатляет. И я очень рад быть здесь.

– Что знаешь о «Спартаке»?

– Знаю, что это очень большой клуб с богатым прошлым.

– Какие цели ставишь перед собой в «Спартаке»?

– Помочь клубу стать чемпионом в год своего столетия. Уверен, все здесь этого ждут! – сказал Кауфриз.

Напомним, после шести туров «Спартак» набрал 7 очков и занимает 10-е место в РПЛ.