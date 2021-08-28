«Ак Барс» отказался от танцующих девушек на матчах. Клуб взял курс на семейные ценности и культурный досуг («Матч ТВ»)

прекратил сотрудничество с группой поддержки Bars Angels. Матчи КХЛ в Казани в новом сезоне будут проходить без танцев девушек.

«По телеграм-каналам полетела новость, что «Ак Барс» отказался от услуг группы поддержки Bars Angels. Мол, КХЛ запретила выступления чирлидерш в наступающем сезоне, потому что хоккей – семейное мероприятие, и жены недовольны, что их мужья не смотрят на лед.

Сразу скажем: КХЛ к этому решению «Ак Барса» не имеет никакого отношения. Это идет от клуба. И не надо бросать тень на лигу. Но давайте разберемся, почему в Казани решили отменить танцующих девушек на матчах?

Пресс-релиза от «Ак Барса» на эту тему не будет. Но я позвонил в клуб, и мне рассказали, что это решение вынашивали давно. Казань – столица Татарстана, и там живут люди строгих ценностей и привычек (по результатам исследования – 50 процентов мусульман в республике).

Попробовали провести предсезонный турнир в Казани без чирлидерш – это не вызвало недовольства у публики. Вот и решили пойти в сезон без Bars Angels. Тем более их руководитель уехал в Москву, нового лидера не нашлось, а заниматься этим – целая история.

Плюс для клуба – можно убрать трибуну, на которой танцевали девчонки, и за счет этого чуть увеличить места для зрителей на хоккее. Разумеется, в ту пору, когда тема с ковидом спадет и можно будет снова собирать аншлаги.

«Кстати, со словами Хабиба это никак не связано. Мы приняли решение еще раньше. А потом увидели, что сказал Нурмагомедов… Всего в группу поддержки Bars Angels входили 20 девушек, там были разные составы. Когда мы им сообщили о решении, конечно, девчонки расстроились. Но мы с ними еще встретимся и вручим ценные подарки», – пояснили в пресс-службе.

В «Ак Барсе» сразу подчеркнули, что делают это не из экономии. А потому, что берут курс на семейные ценности и культурный досуг. Вот сидит мужчина на трибуне, а перед ним девчонка в коротких шортиках танцует. Но теперь такой вид не будет отвлекать от хоккея. Потому что на хоккее нужно смотреть хоккей!» – говорится в материале Павла Лысенкова на сайте канала .

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