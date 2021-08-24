«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, выиграв три первых матча со счетом 1:0

«Тоттенхэм» обыграл (1:0) в 3-м туре чемпионата Англии.

Под руководством «шпоры» выиграли все три матча в этом розыгрыше со счетом 1:0. Ранее команда одолела «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

вышел на первое место в таблице чемпионата, набрав 9 очков. В этом туре его уже никто не сможет догнать.

В следующем матче лондонский клуб встретится с « Кристал Пэлас» – это случится 11 сентября.