«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, выиграв три первых матча со счетом 1:0

Теги Уотфорд премьер-лига Англия Тоттенхэм Нуну Эшпириту Санту Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» (1:0) в 3-м туре чемпионата Англии.

Под руководством Нуну Эшпириту Санту «шпоры» выиграли все три матча в этом розыгрыше АПЛ со счетом 1:0. Ранее команда одолела «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

«Тоттенхэм» вышел на первое место в таблице чемпионата, набрав 9 очков. В этом туре его уже никто не сможет догнать.

В следующем матче лондонский клуб встретится с « Кристал Пэлас» – это случится 11 сентября.

Тоттенхэм – Уотфорд 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 42 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
УотфордБахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.
Предупреждения:
Этебо (29), Кейн (45), Сиссоко (54), Алли (61), Скипп (85), Деннис (90).

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