«Тоттенхэм» лидирует в АПЛ, выиграв три первых матча со счетом 1:0

«Тоттенхэм» обыграл «Уотфорд» (1:0) в 3-м туре чемпионата Англии.
Под руководством Нуну Эшпириту Санту «шпоры» выиграли все три матча в этом розыгрыше АПЛ со счетом 1:0. Ранее команда одолела «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
«Тоттенхэм» вышел на первое место в таблице чемпионата, набрав 9 очков. В этом туре его уже никто не сможет догнать.
В следующем матче лондонский клуб встретится с « Кристал Пэлас» – это случится 11 сентября.
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 42 Сон Хын Мин.
-
Тоттенхэм –
Льорис, Танганга, Дайер, Санчес, Регилон, Сон Хын Мин (Хиль, 88), Хейбьерг, Алли, Скипп, Кейн, Бергвейн (Лукас Моура, 68).
-
Уотфорд –
Бахманн, Кэткарт (Нгакиа, 51), Трост-Эконг, Сьерральта, Мазина, Сиссоко (Клеверли, 71), Куцка, Этебо, Сарр, Кинг (Эрнандес, 65), Деннис.