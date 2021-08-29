Алина Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Алина Загитова Хоккей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сыграла в хоккей.

Фигуристка отметилась заброшенной шайбой в благотворительном матче СКА.

Она открыла счет с передачи гендиректора клуба КХЛ Романа Ротенберга.

Игра с участием хоккеистов, штаба и руководства СКА началась после презентации команды.

«В этом году матч носит название «Вместе победим!», и речь не только о спортивных успехах, но и о победе над пандемией», – говорится в группе клуба во «ВКонтакте».

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева участвуют в презентации СКА к сезону КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья