Алина Загитова забросила шайбу с передачи Ротенберга в благотворительном матче СКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сыграла в хоккей.

Фигуристка отметилась заброшенной шайбой в благотворительном матче СКА.

Она открыла счет с передачи гендиректора клуба КХЛ Романа Ротенберга.

Игра с участием хоккеистов, штаба и руководства СКА началась после презентации команды.

«В этом году матч носит название «Вместе победим!», и речь не только о спортивных успехах, но и о победе над пандемией», – говорится в группе клуба во «ВКонтакте».

Алина Загитова забросила шайбу в благотворительном матче СКА pic.twitter.com/krbSjUreiD — Источник, знакомый с ситуацией (@optaluna) August 29, 2021

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева участвуют в презентации СКА к сезону КХЛ