Куман о 2:1 с «Хетафе»: «Барса» год назад теряла очки в таких матчах. Мы контролировали игру, но моментов создали мало»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 3-го тура с (2:1).

«Сложная игра. «Хетафе» – сильная команда.

Мы хорошо начали матч, забив гол, но им удалось сравнять счет. Мы контролировали игру, но моментов создали мало.

Думаю, во втором тайме мы стали хуже обращаться с мячом, было много потерь. Но у нас было правильное отношение к делу, что и позволило нам довести матч до победы – в отличие от прошлого года, когда мы теряли очки в подобных матчах. Я очень доволен.

Я не знаю, должен ли Мемфис Депай быть лидером команды. В команде произошли изменения, в его лице мы получили топ-футболиста, способного решать судьбу матчей. Это он сегодня и сделал, как и на прошлой неделе.

В защите мы сыграли хорошо. У «Хетафе» было мало шансов забить.

Дома надо побеждать. В прошлом году мы теряли очки, а сейчас у нас две победы на своем поле.

Игрока, который работает на благо команды, нельзя критиковать. Это касается Гризманна», – сказал Куман.