Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Труа», «ПСЖ» против «Реймса»

4-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем между «Нантом» и (0:1).

В субботу крупно проиграл «Ницце» (0:4) на выезде, дома победил .

В воскресенье Александра Головина проводит гостевой матч против «Труа», примет «Монпелье», играет с «Реймсом» на выезде.

Чемпионат Франции

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1