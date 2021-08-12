Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Труа», «ПСЖ» против «Реймса»

4-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем между «Нантом» и «Лионом» (0:1).
В субботу «Бордо» крупно проиграл «Ницце» (0:4) на выезде, «Марсель» дома победил «Сент-Этьен».
В воскресенье «Монако» Александра Головина проводит гостевой матч против «Труа», «Лилль» примет «Монпелье», «ПСЖ» играет с «Реймсом» на выезде.
4-й тур
- Дата проведения
- 29 августа, 14.00, «Cтад де л`Об»
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Монако –
Нюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Тчуамени, Жан Лукас, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер.
- Предупреждение:
- Марипан (28).
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 29 августа, 16.00, «Стад Раймон Копа»
- Дата проведения
- 29 августа, 18.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Огюст Делон»
- Дата проведения
- 27 августа, 22.00, «Стад ля Божуар»
- Гол:
- 0:1 – 35 Дембеле.
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Нант –
Лафон, Аппиа (Коршья, 40), Кастеллетто, Паллуа, Фабио (Траоре, 81), Букари (Перейра, 70), Саймон, Блас, Жиротто (Мутуссами, 69), Чиривелья, Коко (Коло-Муани, 82).
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Лион –
Антони Лопеш, Дюбуа, Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Слимани, 74), Ауар, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 46), Дембеле (Денайер, 82).
- Предупреждения:
- Фабио (7), Да Сильва (43), Коло-Муани (90).
- Удаление:
- Да Сильва (78).
- Дата проведения
- 28 августа, 18.00, «Альянц Ривьера»
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Ницца –
Бенитес, Лотомба (Данилюк, 77), Тодибо, Данте, Бар, Будауи (Тюрам, 84), Росарио, Лемина, Клюйверт (Стенгс, 36; Да Кунья, 77), Ндойе, Гуири (Камара, 84).
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Бордо –
Костиль, Уден (Зеркан, 70), Кватенг, Косьельни, Мангаш, Менса (Пембеле, 46), Отавио, Сиссоко (Калу, 46), Франсержио, Мара (Адли, 69), Хван Ый Чжо.
- Дата проведения
- 28 августа, 22.00, «Оранж Велодром»
- Голы:
- 1:0 – 23 Гендузи, 1:1 – 32 Колодзейчак, 2:1 – 51 Жерсон, 3:1 – 68 Ундер.
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Марсель –
Манданда, Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Ронжье (Гуйе, 74), Ундер, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56), Жерсон (Лирола, 85), Камара, Гендузи, Пайет.
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Сент-Этьен –
Грин, Масон, Соу, Мукуди, Колодзейчак, Камара (Юссуф, 85), Гурна-Дуат (Амума, 58), Неу Нупа, Буанга (Сабан, 71), Хазри (Крассо, 70), Аушиш (Норден, 46).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.