Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Труа», «ПСЖ» против «Реймса»

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4-й тур Лиги 1 стартовал в пятницу матчем между «Нантом» и «Лионом» (0:1). 

В субботу «Бордо» крупно проиграл «Ницце» (0:4) на выезде, «Марсель» дома победил «Сент-Этьен»

В воскресенье «Монако» Александра Головина проводит гостевой матч против «Труа», «Лилль» примет «Монпелье», «ПСЖ» играет с «Реймсом» на выезде. 

Чемпионат Франции

4-й тур

Труа – Монако 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
29 августа, 14.00, «Cтад де л`Об»
превью матча онлайн статистика
ТруаГаллон, Жиродон, Эль-Хаджам, Сальмье, Бьянконе, Тардье, Куаме, Шамбос, Рипар, Тузгар, Балде.
МонакоНюбель, Агиляр, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш, Тчуамени, Жан Лукас, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер.
Предупреждение:
Марипан (28).

 

Ланс – Лорьян
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика

 

Клермон – Метц
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Стад Габриэль Монпье»
превью матча онлайн статистика

 

Страсбур – Брест
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика

 

Анжер – Ренн
Дата проведения
29 августа, 16.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль – Монпелье
Дата проведения
29 августа, 18.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

 

Реймс – ПСЖ
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Огюст Делон»
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Нант – Лион 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
27 августа, 22.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 35 Дембеле.
НантЛафон, Аппиа (Коршья, 40), Кастеллетто, Паллуа, Фабио (Траоре, 81), Букари (Перейра, 70), Саймон, Блас, Жиротто (Мутуссами, 69), Чиривелья, Коко (Коло-Муани, 82).
ЛионАнтони Лопеш, Дюбуа, Да Сильва, Диоманде, Эмерсон, Лукас Пакета, Токо-Экамби (Слимани, 74), Ауар, Бруно Гимараэс, Какре (Тиаго Мендес, 46), Дембеле (Денайер, 82).
Предупреждения:
Фабио (7), Да Сильва (43), Коло-Муани (90).
Удаление:
Да Сильва (78).

 

Ницца – Бордо 4:0 (3:0, 1:0)
Дата проведения
28 августа, 18.00, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – Клюйверт, 2:0 – 33 Гуири, 3:0 – 42, пенальти Гуири, 4:0 – 85 Тюрам.
НиццаБенитес, Лотомба (Данилюк, 77), Тодибо, Данте, Бар, Будауи (Тюрам, 84), Росарио, Лемина, Клюйверт (Стенгс, 36; Да Кунья, 77), Ндойе, Гуири (Камара, 84).
БордоКостиль, Уден (Зеркан, 70), Кватенг, Косьельни, Мангаш, Менса (Пембеле, 46), Отавио, Сиссоко (Калу, 46), Франсержио, Мара (Адли, 69), Хван Ый Чжо.
Предупреждения:
Косьельни (41), Будауи (45), Кватенг (58), Лотомба (68), Лемина (90).

 

Марсель – Сент-Этьен 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
28 августа, 22.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Гендузи, 1:1 – 32 Колодзейчак, 2:1 – 51 Жерсон, 3:1 – 68 Ундер.
МарсельМанданда, Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Ронжье (Гуйе, 74), Ундер, де ла Фуэнте (Луис Энрике, 56), Жерсон (Лирола, 85), Камара, Гендузи, Пайет.
Сент-ЭтьенГрин, Масон, Соу, Мукуди, Колодзейчак, Камара (Юссуф, 85), Гурна-Дуат (Амума, 58), Неу Нупа, Буанга (Сабан, 71), Хазри (Крассо, 70), Аушиш (Норден, 46).
Предупреждения:
Хазри (42), Масон (49), Камара (61), Гуйе (87).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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