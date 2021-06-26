Зобнин о Евро-2020: «Прошло три месяца, я уже подзабыл. Понятно, что выступили неудачно»

Полузащитник и сборной России Роман Зобнин поделился воспоминаниями о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.

«Морально восстановился, было тяжело, понятно, что выступили неудачно. Но прошло три месяца, я уже подзабыл. Мы перевернули эту страницу. Двигаемся дальше и смотрим в будущее.

Моя ошибка? Я не увидел нападающего, который остался в штрафной», – сказал Зобнин в интервью ютуб-каналу РФС.

Напомним, что ошибка Зобнина привела ко второму мячу сборной Дании в ворота россиян в игре группового этапа . Хавбек отдал передачу назад в ноги игроку соперника.