Зобнин о Евро-2020: «Прошло три месяца, я уже подзабыл. Понятно, что выступили неудачно»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился воспоминаниями о неудачном выступлении национальной команды на Евро-2020.
«Морально восстановился, было тяжело, понятно, что выступили неудачно. Но прошло три месяца, я уже подзабыл. Мы перевернули эту страницу. Двигаемся дальше и смотрим в будущее.
Моя ошибка? Я не увидел нападающего, который остался в штрафной», – сказал Зобнин в интервью ютуб-каналу РФС.
Напомним, что ошибка Зобнина привела ко второму мячу сборной Дании в ворота россиян в игре группового этапа Евро-2020. Хавбек отдал передачу назад в ноги игроку соперника.