Мазепин впервые в «Ф-1» показал лучший круг – за машиной безопасности

Теги Гран-при Бельгии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Хаас Никита Мазепин Авто

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал лучший круг Гран-при Бельгии.

Достижение стало первым для Мазепина в «Формуле-1». Он проехал круг за 3.18,016.

Все три круга гонки прошли в режиме машины безопасности из-за сложнейших погодных условий. Никита заработал бы дополнительные 0,5 очка, если бы находился в топ-10, однако российский пилот завершил заезд 17-м. Он отыграл одну позицию в сравнении со стартовой благодаря тому, что представитель «Ред Булл» Серхио Перес разбил болид перед гонкой и отправился в конец пелотона.

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