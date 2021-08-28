Мазепин впервые в «Ф-1» показал лучший круг – за машиной безопасности

Пилот «Хааса» Никита Мазепин показал лучший круг Гран-при Бельгии.
Достижение стало первым для Мазепина в «Формуле-1». Он проехал круг за 3.18,016.
Все три круга гонки прошли в режиме машины безопасности из-за сложнейших погодных условий. Никита заработал бы дополнительные 0,5 очка, если бы находился в топ-10, однако российский пилот завершил заезд 17-м. Он отыграл одну позицию в сравнении со стартовой благодаря тому, что представитель «Ред Булл» Серхио Перес разбил болид перед гонкой и отправился в конец пелотона.
Fastest lap on Spa F1 debut: NEVER IN DOUBT#HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/1xazcik9Gj— Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 29, 2021
Гран-при Бельгии-2021. Ферстаппен выиграл гонку из 3 кругов, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Мазепин – 17-й
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