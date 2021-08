Мазепин впервые в «Ф-1» показал лучший круг – за машиной безопасности

Пилот показал лучший круг Гран-при Бельгии.

Достижение стало первым для Мазепина в «Формуле-1». Он проехал круг за 3.18,016.

Все три круга гонки прошли в режиме машины безопасности из-за сложнейших погодных условий. Никита заработал бы дополнительные 0,5 очка, если бы находился в топ-10, однако российский пилот завершил заезд 17-м. Он отыграл одну позицию в сравнении со стартовой благодаря тому, что представитель разбил болид перед гонкой и отправился в конец пелотона.

Fastest lap on Spa F1 debut: NEVER IN DOUBT#HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/1xazcik9Gj