Сделка по переходу Влашича в «Вест Хэм» закрыта. Хавбек ЦСКА подписал предварительный контракт («Чемпионат»)

Полузащитник Никола Влашич перейдет из в .

Клубы полностью договорились о переходе хорвата. Влашич уже подписал предварительный контракт с «Вест Хэмом», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Скоро футболист пройдет медосмотр, после которого о сделке объявят официально.

Ранее агент Влашича подтвердил факт переговоров с «Вест Хэмом». Сообщалось, что лондонский клуб заплатит за Влашича около 30 млн евро.

Со статистикой 23-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.