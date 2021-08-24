«Локомотив» близок к трансферу вингера «Утрехта» Керка. Агент и одноклубник подтвердили

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Вингер Гирано Керк близок к уходу из «Утрехта» в «Локомотив», сообщает RTV Utrecht.

25-летний игрок пропустил сегодняшний матч с «Фейеноордом» из-за наличия предметного интереса к нему, отметил его агент Дик ван Бурик.

Полузащитник «Утрехта» Барт Рамселар также высказался о вероятном уходе Керка: «Осталось только поставить подписи, так что это лишь вопрос времени».

В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/22 он провел 2 матча за «Утрехт», но результативными действиями не отметился.

С полной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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