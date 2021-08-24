«Черчесова боготворили на ЧМ, а потом смешали с дерьмом. Так в России положено». Елагин о сборной

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Евро-2020 Александр Елагин брань Футбол

Комментатор Okko Александр Елагин во время матча 3-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Уотфордом» (1:0) высказался о выступлениях сборной России под руководством Станислава Черчесова.

«Наш Саламыч вратарь-то был прекрасный и тренировал великолепно. Ну не получилось сейчас на Европе – это тренерская доля. Сегодня ты в звездах, а завтра – в самом низу. Бывает и такое.

Как Черчесова боготворили на чемпионате мира в России, а потом стали смешивать с дерьмом! Ну, это так у нас в России положено. Сначала вознести, а потом бабах головой в одно место. Там же не только тренер, там футболисты мертвые были.

Теперь вот Карпину придется спасать футбольную Россию. 1 сентября посмотрим, что он сможет сделать с этими парнями, которые провалились на Евро», – сказал Елагин.

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