Михаил Лихачев: «Ощущаем безумное счастье. То, что сегодня сделал Крашенинников – это на все времена»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу поделился эмоциями после победы российской команды над японцами (5:2) в финале чемпионата мира.

«Я очень устал. У меня сегодня зарядки оставалось 5% после всех матчей, сейчас, наверное, 1%.

Я благодарен команде, мы стали трехкратными чемпионами мира. Мы ощущаем безумное счастье, сложно что-то говорить. Мы сделали колоссальную работу, готовились с февраля, как и конкуренты. Но были чуточку сильнее, больше заслуживали, чем наши уважаемые оппоненты.

Большое спасибо болельщикам, которые в непростое время организовали такую поддержку. Спасибо руководству РФС, генсекретарю Александру Алаеву, который меня всегда поддерживал. Его заслуга колоссальна.

Финал не может получиться легким, он получился очень тяжелым. Но сегодня был Юра Крашенинников, который очень хотел стать трехкратным. То, что он сегодня сделал (забил два гола – Sports.ru), учитывая его проблемы со здоровьем, это на все времена.

Хотелось бы уже наконец-то поспать», – сказал Лихачев в эфире .

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