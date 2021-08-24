Невеш об отборе Погба перед голом «МЮ»: «Явный фол, все видели мою ногу. Судья сказал: «Вы оба шли на мяч»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш высказался о спорном эпизоде, случившемся в матче 3-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

В начале голевой атаки «МЮ» полузащитник Поль Погба в жестком стыке отобрал мяч у Невеша. После того, как Мэйсон Гринвуд забил, игроки «Вулверхэмптона» требовали отменить гол с помощью ВАР, однако мяч был засчитан.

«Все видели это, все видели мою ногу. Мы постоянно встречаемся с судьями, чтобы обсудить работу ВАР, но я не знаю, зачем. Перед началом сезона нам говорили, что они будут смотреть на контакт. Если его сочтут достаточно серьезным, то поставят фол. Я показывал судьям свою ногу.

Может, потому, что в прошлом туре перед голом «Саутгемптона» был фол, сейчас судьи решили поступить наоборот. Я показывал судье ногу, подходил к ассистенту. Больше я ничего не могу сказать.

После матча судья сказал: «Вы оба шли на мяч». Я ответил: «Да, мы оба шли на мяч, но я сыграл в него». Это был фол, явный фол», – сказал Невеш в интервью Sky Sports.

На матче работала бригада арбитров во главе с Майком Дином.

Фото: скриншот трансляции телеканала Sky Sports