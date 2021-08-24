Месси дебютировал за «ПСЖ». Он заменил Неймара

Нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «ПСЖ».
Аргентинец вышел на поле, заменив Неймара на 66-й минуте матча 4-го тура Лиги 1 против «Реймса» (2:0, второй тайм).
August 29, 2021
Напомним, что форвард перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента 11 августа.
Ранее латиноамериканец не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.
Статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» с «Реймсом». Также на сайте можно посмотреть эту игру в прямом эфире.