Месси дебютировал за «ПСЖ». Он заменил Неймара

Нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «ПСЖ».

Аргентинец вышел на поле, заменив на 66-й минуте матча 4-го тура Лиги 1 против (2:0, второй тайм).

Напомним, что форвард перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента 11 августа.

Ранее латиноамериканец не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры на профессиональном уровне.

Статистику 34-летнего футболиста можно посмотреть здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» с . Также на сайте можно посмотреть эту игру в прямом эфире.

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