Переход Азмуна в «Лион» может сорваться, если «Зенит» не успеет найти замену. Винисиус из «Бенфики» – основная цель петербуржцев

«Лион» продолжает работу над трансфером нападающего из .

По данным L’Équipe, сделка может не состояться из-за того, что клубы очень поздно начали переговоры о трансфере – общение началось только на этой неделе.

Существует вероятность, что «Зенит» не успеет договориться о трансфере нападающего на замену Азмуну. В таком случае переход Сердара в «Лион» не осуществится.

Основной целью петербуржцев является форвард «Бенфики» Карлос Винисиус, но пока что «Зенит» не договорился о его переходе, а до закрытия трансферного окна осталось лишь два дня.

Отдельно отмечается, что приглашение Азмуна – инициатива тренера «Лиона» Петера Боса, который лично общался с Сердаром и убедил его согласиться на предложение французского клуба. Бос очень хочет видеть иранца в своей команде и регулярно общается с форвардом.

Учитвая сложную ситуацию по трансферу Азмуна, общается и с другими нападающими. Клуб следит за ситуацией, сложившейся вокруг форварда Гаэтана Лаборда.

В этом сезоне 26-летний Азмун провел 6 матчей в и забил 5 мячей. Его полную статистику можно изучить по ссылке.