Инфантино о ЧМ-2021 по пляжному футболу: «Лучший в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот»

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал прошедший в Москве чемпионат мира по пляжному футболу-2021 лучшим в истории.

«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории.

Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот», – сказал Инфантино.

«Три года назад были эмоции, сегодня тоже большие эмоции. Русские люди должны чувствовать гордость, ведь команде достался титул, только один чемпион на турнире.

Сегодня ощутил большие эмоции от возвращения в Москву, очень счастлив», – добавил глава ФИФА.

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