Россия сыграет в группе с Чехией, Данией и Швейцарией на ОИ-2022

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Сборные Дании, Латвии и Словакии вышли в групповой этап хоккейного турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Таким образом, стали известны полные составы групп.

Россия сыграет в группе B против Чехии, Швейцарии и Дании.

В группе A выступят команды Канады, США, Германии и Китая. В группе C сыграют сборные Финляндии, Швеции, Словакии и Латвии.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпийский турнир по хоккею в 2022 году будет проводиться также, как и в Пхенчхане в 2018-м, в Сочи в 2014-м и Ванкувере в 2010-м. Четыре лучшие команды из 12 – победители групп, а также команда, показавшая лучший результат из тех, которые заняли второе место в группе, пройдут в четвертьфинал, в то время как остальные сыграют за выход в плей-офф.

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