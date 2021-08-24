Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Удинезе» разгромил «Венецию»

Во 2-м туре чемпионата Италии в пятницу «Удинезе» разгромил «Венецию» (3:0), играет с «Вероной» на выезде.

В субботу дома сыграет с «Болоньей», – с «Эмполи».

В воскресенье примет «Кальяри», проведет гостевой матч с «Салернитаной».

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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