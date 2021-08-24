Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Удинезе» разгромил «Венецию»

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Во 2-м туре чемпионата Италии в пятницу «Удинезе» разгромил «Венецию» (3:0), «Интер» играет с «Вероной» на выезде. 

В субботу «Аталанта» дома сыграет с «Болоньей», «Ювентус» – с «Эмполи».

В воскресенье «Милан» примет «Кальяри», «Рома» проведет гостевой матч с «Салернитаной». 

Чемпионат Италии

2-й тур

Удинезе – Венеция 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
27 августа, 19.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Пуссетто, 2:0 – 70 Деулофеу, 3:0 – 90 Молина.
УдинезеСильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас (Удоджи, 90), Макенго (Деулофеу, 61), Пуссетто (Окака Чука, 80).
ВенецияЛедзерини, Маццокки, Кальдара, Свобода (Шнегг, 78), Чеккарони, Чрнигой (Вакка, 71), Хейманс (Перец, 57), Бузио, Анри (Форте, 78), Окереке, Юнсен (Сигурдссон, 71).
Предупреждения:
Хейманс (52), Самир (73), Вакка (77), Окака Чука (85), Шнегг (90).

 

Верона – Интер 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Гол:
1:0 – 15 Илич.
ВеронаМонтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Маньяни, Лазович, Дзакканьи, Онгла, Илич, Барак, Канчельери.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
Предупреждение:
Маньяни (28).

 

Лацио – Специя
Дата проведения
28 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Болонья
Дата проведения
28 августа, 19.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Эмполи
Дата проведения
28 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Торино
Дата проведения
28 августа, 21.45, «Артемио Франки»
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Сассуоло – Сампдория
Дата проведения
29 августа, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
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Дженоа – Наполи
Дата проведения
29 августа, 19.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Милан – Кальяри
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Салернитана – Рома
Дата проведения
29 августа, 21.45, «Ареки»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Серии А

Календарь Серии А

Таблица Серии А

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