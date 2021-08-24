Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Удинезе» разгромил «Венецию»

Во 2-м туре чемпионата Италии в пятницу «Удинезе» разгромил «Венецию» (3:0), «Интер» играет с «Вероной» на выезде.
В субботу «Аталанта» дома сыграет с «Болоньей», «Ювентус» – с «Эмполи».
В воскресенье «Милан» примет «Кальяри», «Рома» проведет гостевой матч с «Салернитаной».
2-й тур
- Дата проведения
- 27 августа, 19.30, «Фриули»
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Удинезе –
Сильвестри, Молина, Нюйтинк, Самир, Родриго Бекао, Ларсен, Арслан (Яяло, 80), Перейра, Уолас (Удоджи, 90), Макенго (Деулофеу, 61), Пуссетто (Окака Чука, 80).
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Венеция –
Ледзерини, Маццокки, Кальдара, Свобода (Шнегг, 78), Чеккарони, Чрнигой (Вакка, 71), Хейманс (Перец, 57), Бузио, Анри (Форте, 78), Окереке, Юнсен (Сигурдссон, 71).
- Предупреждения:
- Хейманс (52), Самир (73), Вакка (77), Окака Чука (85), Шнегг (90).
- Дата проведения
- 27 августа, 21.45, «Марк Антонио Бентегоди»
- Гол:
- 1:0 – 15 Илич.
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Верона –
Монтипо, Фараони, Чеккерини, Гюнтер, Маньяни, Лазович, Дзакканьи, Онгла, Илич, Барак, Канчельери.
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес.
- Предупреждение:
- Маньяни (28).
- Дата проведения
- 28 августа, 19.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 28 августа, 19.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 28 августа, 21.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 28 августа, 21.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 29 августа, 19.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 29 августа, 21.45, «Ареки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.