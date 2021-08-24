«Арсенал» – последний в АПЛ, «Тоттенхэм» – первый. Это случилось впервые в истории

В 3-м туре обыграл «Уотфорд» (1:0), «Арсенал» потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» (0:5).

«Шпоры» с 9 очками лидируют в турнирной таблице, «канониры», не набрав ни одного балла, замыкают ее.

Такая ситуация сложилась впервые в истории высшей английской лиги.

Также следует отметить, что «Тоттенхэм» за 3 матча ни разу не пропустил (общий счет – 3:0), «Арсенал» же на этом отрезке ни разу не забил (0:9).

В следующем туре команда Нуну Эшпириту Санту встретится с «Кристал Пэлас», команда Микеля Артеты примет «Норвич».