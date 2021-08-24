«Спартак» объявил о трансфере Кауфриза. Защитник будет играть под 3-м номером

объявил о переходе защитника .

Красно-белые подписали с 24-летним бельгийцем долгосрочный контракт. Ранее сообщалось о 3-летнем соглашении.

Статистику Кауфриза можно изучить здесь.

Официально: Максимилиано Кофрие – игрок «Спартака» 🇧🇪



24-летний защитник «Сент-Трюйдена» подписал с нашим клубом долгосрочный контракт и будет выступать за красно-белых под третьим номером 🔴⚪



Добро пожаловать, Максимилиано! 💪🏻 pic.twitter.com/ye9gjRZnFq