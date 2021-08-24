«Спартак» объявил о трансфере Кауфриза. Защитник будет играть под 3-м номером

«Спартак» объявил о переходе защитника «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриза.
Красно-белые подписали с 24-летним бельгийцем долгосрочный контракт. Ранее сообщалось о 3-летнем соглашении.
Статистику Кауфриза можно изучить здесь.
Официально: Максимилиано Кофрие – игрок «Спартака» 🇧🇪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 29, 2021
24-летний защитник «Сент-Трюйдена» подписал с нашим клубом долгосрочный контракт и будет выступать за красно-белых под третьим номером 🔴⚪
Добро пожаловать, Максимилиано! 💪🏻 pic.twitter.com/ye9gjRZnFq