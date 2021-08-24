«Спартак» объявил о трансфере Кауфриза. Защитник будет играть под 3-м номером

Теги Спартак премьер-лига Россия Сент-Труйден высшая лига Бельгия трансферы Максимилиано Кауфриз Футбол

«Спартак» объявил о переходе защитника «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриза.

Красно-белые подписали с 24-летним бельгийцем долгосрочный контракт. Ранее сообщалось о 3-летнем соглашении.

Статистику Кауфриза можно изучить здесь

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