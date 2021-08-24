У Депая два гола и ассист в 3 матчах за «Барсу»

В эти минуты «Барселона» принимает «Хетафе» (2:1, первый тайм) в матче 3-го тура Ла Лиги.
Второй мяч в ворота «Хетафе» забил нападающий каталонского клуба Мемфис Депай.
27-летний футболист забил два гола и сделал результативную передачу в 3 матчах за «Барселону» в Ла Лиге.
Напомним, что форвард перешел в «Барсу» на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Лионом» истек.
С полной статистикой нападающего сборной Нидерландов можно ознакомиться по ссылке.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Хетафе».