У Депая два гола и ассист в 3 матчах за «Барсу»

В эти минуты принимает (2:1, первый тайм) в матче 3-го тура .

Второй мяч в ворота «Хетафе» забил нападающий каталонского клуба .

27-летний футболист забил два гола и сделал результативную передачу в 3 матчах за «Барселону» в Ла Лиге.

Напомним, что форвард перешел в «Барсу» на правах свободного агента, так как срок его контракта с «Лионом» истек.

С полной статистикой нападающего сборной Нидерландов можно ознакомиться по ссылке.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Барсой» и «Хетафе».