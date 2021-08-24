Мбаппе считает, что «ПСЖ» не держит слово. Его обещали отпустить за 180 млн евро

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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе расстроен из-за того, что его не отпускают в «Реал».

22-летний француз считает, что парижский клуб не держит слово. По мнению Мбаппе, «ПСЖ» обещал его отпустить, если получит то, что за него заплатил, а именно 180 миллионов евро.

«Реал» ранее предложил за Мбаппе 170+10 миллионов евро, но, как сообщалось, «ПСЖ» отклонил предложение. Если у мадридцев не получится подписать француза сейчас, то они подпишут с ним предварительный контракт в январе и заберут бесплатно следующим летом.

«ПСЖ» в 2018 году купил Мбаппе у «Монако» за 180 миллионов евро.

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