Мбаппе считает, что «ПСЖ» не держит слово. Его обещали отпустить за 180 млн евро

Форвард «ПСЖ» расстроен из-за того, что его не отпускают в .

22-летний француз считает, что парижский клуб не держит слово. По мнению Мбаппе, «ПСЖ» обещал его отпустить, если получит то, что за него заплатил, а именно 180 миллионов евро.

«Реал» ранее предложил за Мбаппе 170+10 миллионов евро, но, как сообщалось, отклонил предложение. Если у мадридцев не получится подписать француза сейчас, то они подпишут с ним предварительный контракт в январе и заберут бесплатно следующим летом.

«ПСЖ» в 2018 году купил Мбаппе у «Монако» за 180 миллионов евро.