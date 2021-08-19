«Ростов» объявил об уходе Норманна в «Норвич» в аренду. Стоимость выкупа оценивается в 15 млн фунтов

Полузащитник Матиас Норманн покинул «Ростов».

Клуб объявил, что этот сезон хавбек доиграет в «Норвич Сити» на правах аренды. У английской команды будет возможность выкупить норвежца.

Ранее стало известно, что для выкупа 25-летнего хавбека «Норвичу» нужно будет заплатить 15 млн фунтов.

В «Норвиче» Норманн будет выступать под 16-м номером.

Хавбек играл за «Ростов» с января 2019 года. На его счету 56 матчей и 2 гола за это время. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: официальный сайт «Норвича»