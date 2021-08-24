На матч Россия – Хорватия пустят более 20 тысяч зрителей. Верхние ярусы – только для вакцинированных и переболевших коронавирусом

согласовал с Роспотребнадзором увеличение разрешенного количества зрителей на трибунах на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными России и .

Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители.

Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. На стадионе, таким образом, смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

Для входа на стадион зрителям, имеющим входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, нужно предъявить сертификат о получении второго компонента вакцины (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в РФ, или документ о перенесенном заболевании, а также документ, удостоверяющий личность.

Зрителям без сертификата или документа, удостоверяющего личность, будет отказано в проходе на стадион. Для доступа на нижние ярусы (3000 билетов, которые ранее поступили в продажу) требуется только входной билет.

Билеты поступят в продажу 29 августа в 12:00. Купить их можно на сайте matchday.rfs.ru, а также на сайте оператора Kassir.ru. Перед покупкой необходимо ввести промокод VACCINE.

Встреча пройдет 1 сентября в Москве на Большой спортивной арене олимпийского комплекса . Начало – в 21:45 по московскому времени.