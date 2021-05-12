💥 «Вильярреал» выиграл Лигу Европы, Конте ушел из «Интера», «Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, Зидан покинет «Реал», Россия победила Данию на ЧМ и другие новости утра

1. В финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» уступил «Вильярреалу» (1:1, по пенальти – 10:11) в польском Гданьске. После 120 минут игры и кучи голов в серии дело дошло до вратарей – все решил неудачный удар с точки Давида Де Хеа.

Главный тренер «Желтой подводной лодки» Унаи Эмери стал королем Лиги Европы, выиграв свой рекордный 4-й кубок. У него 11-й трофей в карьере, 10 из них – кубки.

«Вильярреал» завоевал первый трофей в истории клуба и сыграет в Лиге чемпионов-2021/22, несмотря на 7-е место в Ла Лиге. Испанию в ЛЧ представят 5 команд.

2. На групповом этапе чемпионата мира по хоккею сборная России в упорной борьбе обыграла Данию (3:0) и одержала третью победу в четырех играх на турнире. Канада была сильнее Норвегии (4:2), Германия уступила Казахстану (2:3), а Великобритания одолела Беларусь (4:3), впервые с 1962 года британцы победили в основное время в элитном дивизионе ЧМ. Ну что за турнир!

3. Антонио Конте и «Интер» расторгли контракт (цена вопроса – 7 млн евро) после того, как тренер привел миланский клуб к первому чемпионству с 2010 года. Писали про разногласия итальянца с руководством «нерадзурри». Симоне Индзаги и Аллегри могут сменить Антонио. А на Конте есть спрос – «Тоттенхэм» предложил ему около 20 млн евро в год.

4. Кубок Стэнли. Два очка Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в игре с «Айлендерс» и вылета из 1-го раунда, «Тампа» выбила «Флориду», «Миннесота» перевела серию с «Вегасом» в 7-й матч.

5. Зинедин Зидан решил уйти из «Реала», так утверждает надежный источник. Кто его заменит – Аллегри, Конте?

6. НБА. В 1-м раунде плей-офф «Филадельфия» разнесла «Вашингтон», «Нью-Йорк» обыграл «Атланту», «Юта» играет с «Мемфисом».

7. «Барселона», «Ювентус» и «Реал» жестко отреагировали на заведение в УЕФА дел против них из-за Суперлиги: «Мы не приемлем принуждения. Либо мы реформируем футбол, либо станем свидетелями его краха».

8. Азмун признан лучшим игроком сезона РПЛ, Дзюба – второй, Нобоа – третий. Семак – лучший тренер. Гильерме – лучший вратарь. Кварацхелия – лучший молодой игрок второй год подряд. А гол Макарова «Зениту» назван лучшим в прошлом сезоне.

9. Утяшева, Загитова и Большунов вошли в топ-3 рейтинга доверия спортсменам у россиян, Овечкин – 4-й, Дзюба – 8-й.

10. УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках, решение примут в пятницу. 10-матчевый бан Куделы за расизм в адрес Камара оставлен в силе, чех пропустит Евро.

11. Жена Леонида Федуна, Зарема Салихова, снова сделала ряд ярких заявлений. Объяснила выход из совета директоров: «Уход уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита». Причины были известны 17 мая, не хотелось перебивать прощание с Тедеско». Питер смешно ответил. Высказалась о Кокорине: «Газизов говорил, что в случае неудачи все покроет из своих средств. Это осталось только на словах». Экс-гендиректор красно-белых ответил. Еще были яркие реплики про Урунова и Гуса Тила. И грустный вывод Заремы: «В России кризис футбольных менеджеров, они отсутствуют как класс. Это одна из серьезнейших проблем нашего футбола».

12. Трансферы. У «Реала» будет приоритет при покупке Холанда. Лапорта дал понять Куману, что «Барселона» ведет переговоры с другими тренерами. Уход Варана из «Реала» практически неизбежен, клуб хочет получить за француза свыше 60 млн евро. «Атлетико» интересуется Дибалой, «Ювентус» хочет обменять его на Корреа. Паратичи покидает пост спортивного директора «Ювентуса» после 11 лет в клубе.

13. В волейбольной Лиге наций женская сборная России обыграла команду Бельгии на тай-брейке (3-2).

14. В квалификации «Ролан Гаррос» Сафиуллин вышел в финал, Донской, Кузнецов выбыли. Гасанова, Звонарева пробились в 3-й круг у женщин.

15. Дэниэл Мартин победил на 17-м этапе «Джиро д’Италия», Власов – 17-й.

16. Хэмилтон инвестировал в компанию, строящую умные фермы, ее оценивают в 2,3 миллиарда долларов. Поражение в Монако осложнило переговоры Льюиса и «Мерседеса» по контракту.

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