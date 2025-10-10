Далич о 100 матчах во главе сборной Хорватии: «Даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Очень горжусь нашей командой»

Златко Далич высказался после 100-го матча на посту тренера сборной Хорватии.

В четверг хорваты сыграли вничью в гостях с Чехией (0:0) в отборе ЧМ-2026.

«Это очень многое для меня значит, я очень счастлив и хочу поблагодарить нашу федерацию за то, что следующий матч мы проведем в моем родном городе Вараждин. Надеюсь, возьмем три очка против Гибралтара и сделаем следующий большой шаг в сторону чемпионата мира.

Когда начинал здесь свой путь, даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Но так уж сложилось, и я очень горжусь нашей командой. За последние восемь лет мы проделали невероятную работу. Три комплекта медалей, выход на два чемпионата мира», – сказал Далич .

Хорватия при Даличе стала серебряным призером ЧМ-2018, бронзовым призером ЧМ-2022 и заняла второе место в Лиге наций-2023.