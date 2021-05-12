Зарема о Тиле: «Самая дорогая и бесполезная покупка «Спартака», огромные переплаты. Федуну сказали, что за 40 млн евро можно будет продать»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о приобретении полузащитника у АЗ в 2019 году, обсуждая работу бывшего генерального директора .

«Самое печальное – это покупка Гуса Тила, который стал своего рода троянским конем для Томаса. Это самая дорогая и самая бесполезная для клуба покупка.

Цорн с первого дня понимал, что дни в сочтены. Его увольнение не ошибка, но это следовало сделать раньше, а не закупаться под этого тренера.

Тил был куплен с огромными переплатами и оказался бесполезен. Леонид Федун берет этот трансфер на себя, но я понимаю, что ему просто показали парня и сказали, что он капитан в Голландии, что его можно будет продать за 40 млн евро в будущем в тот же «Аякс».

Никто не объяснил, что этот игрок не подходит команде. Было понятно, что тренер вскоре уйдет, а нужен ли будущему тренеру такой актив? Об этом никто не подумал», – отметила Салихова.

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