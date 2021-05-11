УЕФА завел дела на «Реал», «Барсу» и «Юве», Зобнин хочет уехать в Европу, Гаттузо – тренер Кокорина, Флик в сборной Германии и другие новости утра

1. УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги, причина – возможное нарушение нормативно-правовой базы. Если клубы исключат из Лиги чемпионов (а такое намерение есть), их заменят «Реал Сосьедад», «Бетис» и «Наполи».

2. Хавбек «Спартака» Роман Зобнин хочет уехать в Европу, его раздражает судейство в РПЛ. Вот что игрок говорит: «Есть большое желание поиграть в Европе, но предложений нет. У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком». А ведь «Боруссия» Дортмунд предлагала 12 млн евро за Романа в 2019-м, но Тедеско и Цорн убедили хавбека остаться в «Спартаке». Крал интересен пяти клубам АПЛ, включая «Вест Хэм».

3. 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит чемпионат Европы из-за бактериальной ангины. Талантливый хавбек был приглашен в сборную России.

4. Гаттузо возглавил «Фиорентину» Кокорина. Экс-тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии после Евро, сменив Йоахима Лева. Он подписал контракт до 2024 года. Де Дзерби из «Сассуоло» возглавил «Шахтер».

5. Трансферы. Об уходе Зидана из «Реала» объявят на следующей неделе, его должен сменить Аллегри. Криштиану Роналду проведет переговоры с «Юве» летом. Его будущее зависит от того, останутся ли Пирло и Паратичи. Модрич продлил контракт с «Реалом». «Ливерпуль» выкупит Конате у «Лейпцига» за 40 млн фунтов. «Рома» может арендовать Азара. Виллиан намерен уйти из «Арсенала». Де Лигт жалеет о переходе в «Ювентус» и хочет в «Барселону».

6. На чемпионате мира по хоккею сборная США победила Казахстан (3:0), Швеция разгромила Швейцарию (7:0) и другие результаты дня. Теперь только у Канады и Италии 0 очков после 3 матчей на ЧМ-2021.

«Вашингтон» не отпустил Самсонова на ЧМ по медицинским показателям. Тарасенко и Орлов прилетят в Ригу 26 мая.

7. НБА. Плей-офф. В 1-м раунде «Бруклин» разнес «Бостон», «Финикс» уступил «Лейкерс», «Клипперс» проиграли «Далласу».

8. В Кубке «Матч Премьер»-2021 сыграют «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Матчи пройдут в Москве. Кто же победит?

9. Кубок Стэнли. Дубль Тренина не помог «Нэшвиллу» в матче с «Каролиной» (2:3 ОТ), «Монреаль» вновь проиграл «Торонто» и близок к вылету в 1-м раунде.

10. Во второй круг квалификации «Ролан Гаррос» из десяти россиянок вышли только две: Вера Звонарева и Анастасия Гасанова. У мужчин Донской, Сафиуллин и Кузнецов пробились во 2-й круг.

11. В стартовом матче волейбольной Лиги наций женская сборная России разгромила команду Германии (3-0).

12. «Ак Барс» объявил об увольнении Якубова с поста генменеджера, его заменит Марат Валиуллин. Совет директоров «Динамо» утвердил Кудашова на посту главного тренера.

13. Боец ММА из Новой Зеландии Фау Вейк скончался в результате нападения на него группы из четырех человек.

14. Япония может потерять почти 17 миллиардов долларов в случае отмены Олимпиады в Токио.

Цитаты дня:

Мэр Риги о ситуации с флагом Беларуси: «Снимем флаги ИИХФ по просьбе Фазеля. Каждый должен выбрать – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор»

МЛС: «Чтим память Джорджа Флойда в годовщину его убийства. Мы продолжаем борьбу с неравенством и системным насилием»

Рапино о зарплатах в футболе: «Все знают, что в контракте у мужчины, а что у женщины – никто. Потому что тут нечем гордиться»

Ирина Роднина о «законе Димы Яковлева»: «В США контроля за усыновленными детьми нет, совершенно хамское поведение»

Гендиректор «Зенита»: «8 воспитанников было у нас в матче с «Тамбовом». Где есть столько своих игроков?»

Александр Волков: «Моргенштерн стоит у меня на будильнике. Я привык просыпаться с первыми петухами»

Криштиану Роналду: «Я не гонюсь за статистикой – это она гонится за мной. Футбол – командная игра»

Луис Суарес: «Титул в Ла Лиге с «Атлетико» ценнее, чем с «Барселоной»

Волков о геях в ММА: «Здорового мужчину к этому не должно тянуть»