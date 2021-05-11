Лапорта дал понять Куману, что «Барселона» ведет переговоры с другими тренерами

Будущее главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана по-прежнему не определено.
Накануне 58-летний специалист и его агент Роб Янсен встретились с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.
На встрече Лапорта дал понять Куману, что «Барса» ведет переговоры с другими тренерами.
Президент попросил у нидерландца 15 дней, в течение которых, как ожидается, боссы «Барселоны» определятся, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.
По данным Esport 3, Куман продолжит работу с сине-гранатовыми, только если клуб не договорится с другими кандидатами.
У Кумана по итогам встречи сложилось впечатление, его в «Барсе» рассматривают запасным вариантом, что, по его мнению, не соответствуют его карьере в клубе.