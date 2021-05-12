«Интер» объявил об уходе Конте. Тренер привел клуб к первому чемпионству с 2010 года

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«Интер» объявил о расторжении контракта с тренером Антонио Конте по обоюдному согласию.

«Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул «Интера».

Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба», – говорится в сообщении «нерадзурри».

Ранее стало известно, что за расторжение контракта 51-летний специалист получит 7 млн евро. Утверждалось, что у итальянца возникли разногласия с руководством миланцев.

Конте работал в «Интере» с 2019 года. На второй сезон в миланском клубе тренер привел клуб к первому чемпионству с 2010 года.

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