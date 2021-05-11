Зарема о выходе из совета директоров: «Уход уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита». Причины были известны 17 мая, не хотелось перебивать прощание с Тедеско»

, жена владельца , рассказала, почему вышла из совета директоров клуба.

3 мая стало известно, что Салихова включена в состав совета, однако уже 21 мая она покинула его, не согласившись с выбором нового главного тренера.

«Это не публичный демарш, не истерика, а продуманное решение. В клубе и в совете директоров были известны мои намерения и причины. Я их подтвердила еще 17 мая, но не хотелось перебивать инфоповодом прощание с Тедеско, потому что если в «Спартаке» увольняется даже уборщица, это собирает больше кликов, чем чемпионство или снос стадиона .

Кстати, Доменико скромно просил не устраивать никаких прощальных церемоний, чтобы не возникало дополнительной эмоциональной нагрузки. Он всегда думал о команде. Хотя лично мне хотелось бы, чтобы вместо проводов мы анонсировали переподписание контракта.

Многие изменения в «Спартаке» связывают с моим появлением в клубе, поэтому я обнародовала это решение, что отныне в деятельности клуба я не принимаю участия и не несу ответственность», – сказала Салихова.