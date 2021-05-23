НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Нью-Йорк» – «Атланту», «Юта» – «Мемфис»

В среду, 26 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

Эмбиида и Симмонса примет на своей площадке Уэстбрука и Била (1-0).

«Нью-Йорк» Рэндла попытается сравнять счет в серии против «Атланты» Янга (0-1).

«Юта» попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче от «Мемфиса» (0-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Вторые матчи

«Филадельфия» ведет в серии – 1-0

ведет в серии – 1-0

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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