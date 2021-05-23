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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Нью-Йорк» – «Атланту», «Юта» – «Мемфис»

    Теги результаты Атланта Мемфис Нью-Йорк Филадельфия НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    В среду, 26 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.

    «Филадельфия» Эмбиида и Симмонса примет на своей площадке «Вашингтон» Уэстбрука и Била (1-0).

    «Нью-Йорк» Рэндла попытается сравнять счет в серии против «Атланты» Янга (0-1).

    «Юта» попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче от «Мемфиса» (0-1).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Филадельфия – Вашингтон
    Дата проведения
    27 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    «Филадельфия» ведет в серии – 1-0

    Нью-Йорк – Атланта
    Дата проведения
    27 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    «Атланта» ведет в серии – 1-0

    Юта – Мемфис
    Дата проведения
    27 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    «Мемфис» ведет в серии – 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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