НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Вашингтон», «Нью-Йорк» – «Атланту», «Юта» – «Мемфис»

В среду, 26 мая, состоятся вторые матчи в трех сериях первого раунда плей-офф НБА.
«Филадельфия» Эмбиида и Симмонса примет на своей площадке «Вашингтон» Уэстбрука и Била (1-0).
«Нью-Йорк» Рэндла попытается сравнять счет в серии против «Атланты» Янга (0-1).
«Юта» попытается реабилитироваться за поражение в первом домашнем матче от «Мемфиса» (0-1).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 27 мая, 02.00, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 27 мая, 02.30, «Madison Square Garden»
«Атланта» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 27 мая, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
«Мемфис» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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