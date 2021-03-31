УЕФА может полностью отменить правило выездного гола в еврокубках. Решение примут в пятницу

рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола.

Вопрос будет рассмотрен на пятничном заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям. Если идею поддержат, УЕФА начнет процесс отмены правила, сообщает The Times.

При этом было решено не отменять правило частично, как предлагалось в апреле: тогда обсуждался вопрос о том, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.

Правило выездного гола существует 56 лет. Согласно ему при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.